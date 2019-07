Paulo Sousa prova lo sgambetto alla Fiorentina. Per di più, per un ex viola: l'allenatore del Bordeaux sta spingendo per portare Badelj al Bordeaux: il centrocampista della Lazio aumenterebbe geometrie e idee in regia, è in uscita e interesserebbe anche alla Viola.



MERCATO LAZIO - Come riporta Fiorentinanews.com, Badelj piace tantissimo in Francia. Tare sta cercando di piazzare proprio Milan Badelj: prima di arrivare ad Auronzo di Cadore il ds albanese vorrebbe cederlo, anche per sbloccare altri ingressi in mediana. Yazici sta per finire sempre in Francia, al Lille, Tare vorrebbe bruciare sul tempo la concorrenza e piazzare il colpo.