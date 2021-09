Ieri il debutto ufficiale in Nazionale maggiore nel successo della sua Polonia ai danni di San Marino. 24 minuti in campo e un assist: il romanista Nicola Zalewski si prende i complimenti del ct Paulo Sousa: "Non mi piace fare distinzioni tra i calciatori, ma devo dire qualcosa su Zalewski - ha dichiarato Sousa a fine partita -. Era il suo esordio ed è riuscito mostrare la sua personalità. Ha giocato in due ruoli diversi ed era importante che anche i suoi compagni vedessero quello che noi vediamo in lui. Potrà aiutarci"