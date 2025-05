Paura a Liverpool: auto sulla folla durante la parata dei Reds. Diversi feriti, arrestato un uomo

AFP via Getty Images

Doveva essere una giornata di festa a Liverpool, strade gremite dei tifosi Reds per salutare i loro beniamini, con la squadra di Arne Slot in parata per la conquista della Premier League. Ma dai sorrisi di è passati ad attimi di terrore, con una macchina che ha investito diverse persone.- Come riferito dai media britannici, un'auto sarebbe piombata sui passanti per le strade in occasione della parata del Liverpool e avrebbe investito diverse persone. Il primo bilancio dell'incidente sarebbe di, almeno 17 secondo un negoziante della zona.

- Come riferito dai giornali britannici e confermato dalla Polizia britannica, una macchina è piombata sulla folla che stava partecipando ai festeggiamenti. Intervenuti immediatamente i soccorsi e le forze dell'ordine avrebbero arrestato un uomo, un 53enne britannico.La Polizia della città ha spiegato in un comunicato: "Chiediamo alle persone di non speculare su quello che è successo a Water Street, nel centro di Liverpool. Possiamo confermare di aver arrestato un 53enne uomo bianco, britannico, originario della zona di Liverpool. Un’inchiesta approfondita è in corso per capire cosa è successo.

- Secondo le prime ricostruzioni, la Polizia sarebbe arrivata sul luogo dopo essere stata contattata intorno alle 18 locali, le 19 in Italia. Le autorità, in un comunicato, hanno confermato: "La macchina si è fermata sulla scena e un uomo è stato arrestato".Il servizio medico, evidenzia La Gazzetta dello Sport, dice che "sta valutando la situazione e lavorando con altre unità di emergenza. La nostra priorità è assicurare che le persone ricevano il trattamento medico di cui hanno bisogno nel più breve tempo possibile".

- Il Primo Ministro,, ha dichiarato: "Le scene a Liverpool sono spaventose - i miei pensieri sono con tutti i feriti o le persone coinvolte", aggiungendo di essere "tenuto aggiornato sugli sviluppi e di chiedere che venga dato alla Polizia lo spazio necessario per indagare".- Il Liverpool ha diramato un comunicato ufficiale sui propri canali: "Siamo in contatto diretto con la polizia del Merseyside in merito all'incidente avvenuto in Water Street verso la fine della sfilata dei trofei di questa sera. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti a coloro che sono stati colpiti da questo grave incidente. Continueremo a offrire il nostro pieno supporto ai servizi di emergenza e alle autorità locali che stanno affrontando questo incidente".