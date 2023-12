Il portiere di riserva del PSG Alexandre Letellier è stato sequestrato insieme alla sua compagna e ai loro due figli piccoli durante un furto con scasso nella loro casa di Hadricourt (Yvelines) nella notte tra lunedì e martedì.



Come riporta l'Ansa, tre dei quattro autori del reato, tra cui due minorenni, sono stati arrestati, ha riferito la procura, che ha aperto un'inchiesta per estorsione con armi e sequestro di persona affidata alla polizia giudiziaria di Versailles.



Secondo le prime informazioni, la compagna del giocatore parigino ha ricevuto un colpo al volto e la coppia è stata minacciata con un coltello mentre i quattro ladri cercavano di estorcergli denaro e gioielli.



L'allarme a casa del giocatore è scattato intorno alle 2 di notte e la coppia ha provato a chiamare la polizia.



Il furto nell'abitazione di Letellier è solo l'ultimo di numerosi episodi simili avvenuti negli ultimi anni. A luglio, il portiere del PSG Gianluigi Donnarumma è stato derubato a Parigi, per un danno stimato in 500.000 euro. Anche il padre del capitano Marquinhos è stato vittima di violenze nel 2021.