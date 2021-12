IL TABELLINO

e passa da primo del girone di Champions. I nerazzurri vanno agli ottavi da secondi, non avranno(espulso per reazione su segnalazione del Var) almeno all’andata e dovranno sperare in un sorteggio favorevole.Forseha abituato il popolo interista e la critica troppo bene, forse. Fatto sta che l’Inter ha trovato la porta solo due volte, con altrettanti colpi di testa timidi di Dzeko e Skriniar, all’inizio e alla fine della partita.(Skriniar, Bastoni e D’Ambrosio in difesa, Dumfries, Barella, Brozovic Calhanoglu e Perisic a centrocampo, Dzeko e Lautaro di punta) pensando di poter contrastare il 4-3-3 di Ancelotti, anche se privo di Benzema.. Segnando un gol per tempo (Kroos al 17’ e Asensio al 79’) e controllando piuttosto agevolmente la velleitaria risposta dei nerazzurri., ha avvicinato l’area senza troppi ostacoli, ma davanti non ha mai trovato né il passaggio smarcante, né il guizzo delle punte. Brozovic (7’) ha tirato da fuori alto di poco. Perisic (11’), su cross di Dumfries, ha centrato Carvajal, apertosi come una croce di Sant’Andrea, davanti alla porta di Courtois. Questo per dire che due mezze occasioni nerazzurre c’erano state., di gran lunga uno dei migliori centrocampisti calcianti di Europa, ha trovato l’angolo da fuori area, di sinistro, battendo Handanovic. Era il 17’ e la partita ha preso una direzione precisa. Carvajal (36’) ha vinto un contrasto a metacampo e ha lanciato Jovic, che ha scaricato sull’esterno della rete. Ad un minuto dalla fine del primo tempo, se non fosse bastato altro, il Real ha legittimato il vantaggio con unEppure, pur in una supremazia chiara,. Barella era solo e avrebbe potuto controllare calciare con maggiore precisione. Svaporata l’idea concreta di giocare il resto della partita in parità (48’), Simone Inzaghi, forse un po’ presto, deve aver pensato al campionato. Così ha fatto tre cambi nello stesso momento. E a Dimarco, sostituto di Dumfries all’intervallo, si sono aggiunti (60’) Vecino per Calhanoglu, Vidal per Brozovic, Sanchez per Dzeko.Quattro minuti e, ammesso che esistesse un piano B per disputare almeno una partita alla pari,. Militao, invece, è stato solo ammonito. Non è stato una sorpresa, dunque, il. Casomai, sorprendente per la sua straordinaria bellezza, è stato il gol. Un tiro potente e arcuato che ha colpito il palo interno alla destra di Handanovic ed è finito dentro.Marcatori: 17’ Kroos, 34’ s.t. AsensioAssist:Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Èder Militao, Alaba, Mendy; Kroos (dal 33’ s.t.Valverde), Casemiro, Modric; Rodrygo (dal 33’ s.t. Asensio), Jovic (dal 33’ s.t. Mariano Diaz), Vinicius (Dal 35’ s.t. Hazard).Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries (dal 1’ s.t. Dimarco), Barella, Brozovic (dal 15’ s.t. Vidal), Calhanoglu (dal 15’ s.t. Vecino), Perisic; Lautaro, Dzeko (dal 15’ s.t. Sanchez).Ammoniti: D’Ambrosio (I), Militão (R), Bastoni (I)Espulsi: Barella (I)Arbitro: Felix Brych (Ger)