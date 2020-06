Paura in Manchester City-Arsenal. Grave infortunio per Eric Garcia: il difensore classe 2001 del City è stato travolto dal suo portiere Ederson e dopo lo scontro è rimasto a terra per diversi minuti. Soccorso dallo staff medico, Garcia è uscito in barella e con il respiratore. Pep Guardiola ha fatto il punto della situazione a fine partita: "Ora è cosciente e questo è un buon segno. Andrà in ospedale a fare comunque nuovi esami".