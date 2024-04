Paura in Spezia-Ascoli: malore sugli spalti, partita interrotta

Momenti di paura inproprio quando la partita dello Stadio Alberto Picco sembra avviata alla conclusione il terribile imprevisto:costringe l'arbitro Sozza a fermare il gioco e tiene in apprensione calciatori e tifosi.- Spezia ed Ascoli si affrontano nella 31esima giornata di Serie B, una partita cruciale perché costituisce uno scontro diretto nella zona playout-retrocessione. Il match è vivace, al 12' i padroni di casa passano in vantaggio dopo 12', al 24' Rodriguez pareggia i conti ma a inizio ripresa, al 52', Hristov riporta avanti i liguri. Le squadre continuano la contesa fino a un minuto dal 90' circa, quando il gioco si interrompe.

- Poco prima dell'inizio dei minuti di recupero infatti, il gioco a La Spezia viene interrotto per un. Secondo quanto riferito da Sky Sport, a causa del malore è stato necessario effettuare un- Tutto fermo in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dello spettatore, inquadrati dalle telecamere i calciatori delle due squadre sono apparsi visibilmente preoccupati. Nel mentre, è arrivata la barella per il trasporto medico. Le condizioni dello spettatore sembrano gravi.

- Nel frattempo, i circa 700 tifosi dell'Ascoli hanno rimosso i loro striscioni in segno di rispetto, un gesto accompagnato dall'applauso dell'intero stadio Picco.