Momenti di grande paura per Dele Alli. Il centrocampista del Tottenham nella notte tra martedì e mercoledì ha infatti subito una rapina nella sua casa, nel nord est di Londra. Due uomini incappucciati sono entrati nella sua proprietà minacciandolo con un coltello e colpendolo al volto con diversi pugni. Hanno rubato gioielli, orologi e oggetti di valore e poi sono scappati via. Alli ha riportato una contusione al volto. La polizia, con l’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, è al lavoro per identificare i malviventi.