Grande spavento per Gianluigi Donnarumma e la sua famiglia. Il portiere del Psg è stato rapinato nella sua casa nell'ottavo arrondissement di Parigi nella notte tra giovedì e venerdì. A riportare la notizia è stata Rmc Sport.



Secondo quanto appreso dalla testata francese, Donnarumma e la sua compagna Alessia Elefante sarebbero stati legati e spogliati dopo essere stati attaccati nella loro casa. Diversi uomini hanno fatto irruzione nell'appartamento sfondando la porta. La coppia sarebbe stata picchiata dai rapinatori secondo i primi elementi degli inquirenti e lo stesso custode dell'edificio delle vittime sarebbe stato legato.



La rapina ha avuto un bottino definito "importante" e secondo le prime ricostruzioni il danno economico sarebbe intorno ai 500 mila euro. Sono ricercate diverse persone. Il calciatore e la compagna sono riusciti a scappare e rifugiarsi in un hotel di lusso situato non lontano dalla loro abitazione intorno alle 3.20 del mattino. A dare l'allarme è stato il personale dell'albergo, i due poi sono stati portati in ospedale, in stato di shock, per le cure necessarie.