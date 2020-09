Paura nella giornata di ieri per Giuseppe Pasini: come riferito da Il Giornale di Brescia, nella sede della Feralpi Group è stato recapitato un pacco anonimo di colore rosso, delle dimensioni di poco superiori a un foglio formato A4, con un detonatore grande come un telecomando e della polvere da sparo. La busta, si legge, era indirizzata direttamente al presidente del Feralpisalò e numero uno di Confindustria Brescia: aperta un'indagine, Pasini è stato messo sotto scorta dalla Prefettura locale.



Immediata la solidarietà di sindacati e parti politiche a Pasini, Confindustria si affida a un comunicato: "Esprimiamo solidarietà e vicinanza al Presidente di Confindustria Brescia Giuseppe Pasini per le inquietanti minacce di cui è stato oggetto. Ci auguriamo che la società civile, i corpi intermedi e la politica tutta facciano sentire forte la loro voce contro questa preoccupante deriva violenta, che sta investendo le imprese e gli imprenditori".