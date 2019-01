10.50 - Cresce col passare dei minuti l'ansia per la sorte di Emiliano Sala. Il patron del Cardiff City Mehmet Dalman ha diffuso una dichiarazione ufficiale sull'argomento: "Siamo estremamente preoccupati circa le ultime notizie su un aereo di cui si sono perse le tracce nella zona della Manica la scorsa notte. Stiamo attendendo conferme ufficiali e perciò non possiamo aggiungere nulla, ma siamo preoccupati per Emiliano Sala".



10.00 - Sono ore di grande apprensione per la sorte dell'attaccante argentino Emiliano Sala, che nella serata di ieri avrebbe dovuto raggiungere Cardiff per trasferirsi nella formazione locale, proveniente dal Nantes. Ma, secondo quanto riferisce l'Equipe, il velivolo privato sul quale viaggiava il calciatore e che avrebbe dovuto atterrare in Galles alle 9 di ieri sera, non è mai giunto a destinazione. I contatti col Piper Malibu sul quale si trovava Sala sono stati persi alle 20 ed è immediatamente partita una massiccia operazione di ricerca e soccorso, con due elicotteri e alcune imbarcazioni, nella zona di Guernesey-Aurigny, tra l'Alta Normandia e l'Inghilterra. La polizia locale ha diffuso un comunicato alla mezzanotte di ieri per fare il punto della situazione: "Un'operazione di ricerca e salvataggio è attualmente in corso a nord di Alderney dopo che un aereo leggero è scomparso diverse ore fa. Due elicotteri, insieme alle scialuppe di salvataggio di Guernesey sono alla ricerca di nuove informazioni. La guardia costiera inglese ha riferito di non aver trovato nulla".



Sala aveva completato nei giorni il suo trasferimento al Cardiff City che, dopo i 12 gol segnati dall'argentino nella prima metà di Ligue 1, aveva investito ben 15 milioni di sterline, la cifra più alta nella storia del club. Dopo aver svolto le visite mediche, aveva fatto ritorno in Francia per recuperare i suoi effetti personali e ripresentarsi in Galles per iniziare ad allenarsi da oggi con la sua nuova squadra, ma l'aereo che lo stava riportando in Gran Bretagna non è mai giunto a destinazione.