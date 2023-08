Con Pavard ormai ad un passo dal vestire la maglia dell'Inter, il Bayern Monaco necessita di un rinforzo per il reparto arretrato. La dirigenza tedesca non è stata certo con le mani in mano, avendo già individuato il giocatore giusto per sostituire il francese. Come riporta Tageszeitung si tratta di Lutsharel Geertruida, attualmente al Feyenoord.