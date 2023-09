Il Bayern Monaco ha ceduto Benjamin Pavard all'Inter ma non è riuscito a ingaggiare il suo sostituto. La casella di terzino destro - in alternanza con Mazraoui - la occupa quindi Konrad Laimer, che dopo la vittoria sul Borussia Monchengladbach ha commentato: "Il ruolo di terzino destro? Mettiamola così: mi diverto semplicemente a giocare. L'allenatore decide se devo stare a centrocampo o in difesa come terzino. L'importante è stare in campo, indipendentemente dal ruolo. Sono stato chiamato per portare energia in campo e penso di aver fatto bene".