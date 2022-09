Benjamin Pavard poteva lasciare il Bayern Monaco in estate. Lo conferma il difensore francese a Téléfoot: "Mi sono fatto molte domande durante l'estate. Ho ricevuto chiamate da diversi club, poi ho parlato con Julian Nagelsmann, con il quale ho un buon rapporto. Mi ha fatto capire che avrei avuto un ruolo importante nei suoi piani. Futuro? Forse un giorno andrò in uno di questi club che erano interessati, non si sa mai, ma ora penso solo al Bayern".