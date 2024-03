Pavard: 'Europeo? Non ci penso ancora, ho degli obiettivi da raggiungere con l'Inter'

Direttamente dal ritiro della nazionale, Benjamin Pavard ha rilasciato un'intervista alla Federazione Francese in cui fissa gli obiettivi da raggiungere prima di pensare all'Europeo. Il difensore classe 1997 si trova a Clairefointaine con il resto dei compagni per preparare al meglio le due sfide contro Germania e Cile.



LE DICHIARAZIONI- Queste le sue parole:" È sempre un piacere tornare in Nazionale perché qui c'è davvero un'ottima atmosfera e quindi è un piacere sapere che dovremo giocare due partite amichevoli ma che sono importanti per prepararci agli Europei". Il difensore afferma però che per adesso non sta pensando all'Europeo:" Nella tua testa c'è già l'Europeo? Assolutamente no, non ci penso perché se lo facessi adesso non sarebbe una cosa buona. Ci sono ancora molte partite in arrivo con l'Inter con cui abbiamo degli obiettivi da raggiungere. Devo finire la stagione con l'Inter prima di pensare all'Europeo".