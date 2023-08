L'ultima puntata delle telenovela l'ha scritta oggi Jan-Christian Dreesen, amministratore delegato del Bayern Monaco, che in conferenza stampa ha parlato del difensore francese: "Pavard non si è allenato negli ultimi giorni. Non stava bene perché ha dei dolori allo stomaco e alla schiena.".E' quello che si aspetta anche Thomas Tuchel, che ieri aveva frenato l'entusiasmo: "Capiamo che Benji (Pavard ndr.) voglia andare all'Inter, ma per completare un trasferimento non si può prendere in considerazione soltanto una strada (quella sua verso Milano)". In quest'ottica sono tre i profili sul taccuino, tra questi anche Pierre Kalulu del Milan. I due club hanno già l'accordo sulla base di un trasferimento(30 di parte fissa più 2 di bonus). Lo stipendio dell'ex Stoccarda, campione del mondo con la Francia nel 2018, dgodrebbe delle agevolazioni fiscali prevista dal Decreto Crescita, ma solo per il 2024; questo perché, si legge, nel 2023 Pavard non può essere considerato residente fiscale in Italia, arrivando dopo la data limite del 2 luglio. Considerate queste premesse,