Stamane, in onda su Radio CRC, è intervenuto Francesco Di Frisco, intermediario di mercato: “Se ho provato a portare Pavard al Napoli? Abbiamo parlato spesso. Ci abbiamo provato, ma non era facile. Fino ad una settimana fa', neanche lo Stoccarda sapeva che aveva accettato il contratto col Bayern Monaco. Non c’è stata alcuna offerta del Napoli, ma era un'ipotesi gradita a Pavard. Il Napoli quanto ci ha provato? Il desiderio c’è stato sia da parte dello scouting sia dalla società. È stato un nome che il Napoli ha verificato subito. Terzino o centrale? Lui normalmente è un difensore centrale, ma in nazionale gioca da terzino. Sì al Bayern, ma non un no al Napoli? Difficile dirlo. Alla fine non è mai arrivata un’offerta. C’è stata molta stampa che alla fine di questa estate ha scritto tante cavolate. Il Napoli si comportato molto bene, così come col ragazzo”.