Intervistato da Rai Sport il difensore dell'Inter ed ex-Bayern Monaco, Benjamin Pavard, ha parlato a tutto tondo della sua avventura in nerazzurro, dei leader dello spogliatoio come Lautaro Martinez e degli obiettivi stagionali.



SPERO LAUTARO RINNOVI - "Lautaro è un attaccante di classe mondiale, lo dimostra anno dopo anno e lo dimostrerà ancora. E' un leader ed è il nostro capitano. Spero che prolunghi la sua avventura all'Inter e sono molto felice di essere compagno di squadra di un giocatore del genere".



VINCERE TITOLI - "Il mio obiettivo all'Inter? Sono qui per conquistare titoli".



SECONDA STELLA E CHAMPIONS - "Voglio vedere la seconda stella sulla maglia dell'Inter. Giocherò ogni competizione per vincere perché questo è il mio modo di essere”.