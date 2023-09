Dopo un lungo inseguimento, l'Inter è riuscita ad acquistare Benjamin Pavard. È lui il grande acquisto per la difesa di Inzaghi, che ha perso Skriniar questa estate. Un investimento importante per i nerazzurri (oltre 30 mln), forti anche della volontà del francese di approdare a Milano. A confermarlo pure Max Bielefeld, membro dell'entourage dell'ex Stoccarda: "Voleva provare qualcosa di nuovo dopo sette anni, è molto contento".



Impossibile non tornare sull'addio ai teutonici, tra allenamenti e saltati e uscite di Tuchel davanti alla stampa: "I bavaresi sapevano benissimo che lui voleva provare altro - ha proseguito Bielefeld ai colleghi di Sky Sport De -. Lui non ha scioperato, aveva solo problemi alla schiena. Quando Stanisic (l'altro esterno destro del Bayern, ndr) è partito, loro sapevano già tutto: sia Salihamidžić che Tuchel. Con il tecnico per altro, abbiamo un ottimo rapporto. Non voleva più fare il terzino destro. All'Inter potrà giocare sia sulla destra che al centro della difesa. Lasciare la Germania dopo sette anni è stata una decisione professionale e di vita".