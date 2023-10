Intervistato da Tf1 in Francia, il difensore dell'Inter, Benjamin Pavard, ha parlato a margine della sfida vinta in nazionale e in cui ha segnato una doppietta.



IL GOL - "Credo di essere piuttosto abile in avanti. L'anno scorso ho segnato col Bayern sette gol. Sono felice di aver segnato questa doppietta, nel primo gol ho colpito abbastanza bene la palla c'era un bellissimo calcio d'angolo e sono riuscito a fare un bel gol".



RUOLO - "La mia posizione da centrale? Non ho avuto alcuna pressione, sono più chiacchiere giornalistiche che vogliono fare pressione. Sono sicuro di me, del mio lavoro, ho fatto tante buone prestazioni dal mio arrivo all'Inter. Mi trovo bene in questo ruolo. Il mio allenatore si è fidato di me in questo ruolo e tutti hanno visto che il mio ruolo è questo, spero di avere altre chance"