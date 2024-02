Pavard: 'Vittoria non decisiva, il calcio italiano è di alto livello. Contento di essere all'Inter, lo scudetto...'

Il difensore dell’Inter Benjamin Pavard ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo casalingo per 1-0 contro la Juventus.



Sei stato il migliore in campo?

"E' stato un match importante e una vittoria importante".



Vittoria decisiva per il campionato?

"Vittoria importante, ma non decisiva: ci sono tante partite. Dobbiamo pensare partita per partita e vincerne una dopo l'altra".



Come è stato il tuo impatto con il calcio italiano?

"Contento di essere arrivato in Italia, atmosfera fantastica e livello molto alto. Calcio molto tattico, sono contento di essere arrivato all'Inter e spero di arrivare fino alla fine e vincere lo scudetto".