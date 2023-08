L'Inter vuole Benjamin Pavardd. Il difensore francese vuole solo il club nerazzurro e non sta facendo nulla per nasconderlo al Bayern Monaco che però, al momento, non sta andando incontro alle proposte di Marotta e Ausilio. Prima di dare il via libera all'addio, nonostante un contratto in scadenza fra un anno, serve trovare un sostituto all'altezza e non è facile a soli 10 giorni dalla fine del mercato. Per questo i bavaresi non scendono dalla richiesta, troppo alta per i nerazzurri da 40 milioni.