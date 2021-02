Serge Micovic, procuratore tra gli altri di Milan Pakov, l’attaccante della Stella Rossa che ha siglato il gol del 2-2 contro il Milan in Europa League, parla del suo assistito al portale minutidirecupero.it: “Due anni fa Pavkov fu molto chiacchierato? In verità di concreto ci fu poco, solo tanti rumors. Tra l’altro io come agente devo tener conto delle volontà di Milan che non è un ragazzo interessato solo ai soldi, ma che desidera la giusta atmosfera, vuole sentire fiducia, tiene tanto a ritrovarsi nel giusto clima… Sin qui ha avuto una stagione difficile ma ieri ha dimostrato ancora una volta chi è. Fa quello che deve fare, lotta, segna, credo che tutte le squadre abbiano bisogno di un attaccante così. Oltre a essere un buon giocatore poi, è anche un ottimo ragazzo. Vedremo in futuro, se si trasferirà, e se sarà per andare in italia o altrove…”.