Fra i calciatori che il Torino sta seguendo in vista del mercato di gennaio c'è il centravanti del Cagliari, Leonardo Pavoletti. Prima di iniziare a imbastire realmente la trattativa, il direttore tecnico Davide Vagnati e il presidente Urbano Cairo vogliono dare tempo a Federico Bonazzoli.



L'attaccante, arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria, nelle prime uscite non ha pienamente convinto. Le prossime partite saranno dei banchi di prova importanti per Bonazzoli, ma anche per il futuro di Pavoletti.