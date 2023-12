L'attaccante del Cagliari, Leonardo Pavoletti ha dichiarato dopo il gol della vittoria per 2-1 col Sassuolo nel posticipo di campionato in Serie A: "Il Cagliari non muore mai, è immortale. Tutte le volte siamo a un passo dal baratro, ma poi col cuore e con la determinazione riprendiamo spesso le partite e ci esaltiamo nei finali. Non ho ancora capito come ho fatto a segnare, fatemi andare a esultare e a rivedere le immagini che non mi era mai successo di fare gol in in rovesciata".