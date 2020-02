Il ginocchio ha fatto di nuovo crac, il legamento si è di nuovo rotto, proprio quando il rientro era a un passo. Leonardo, attaccante del, vede finire così la sua stagione, col ginocchio sinistro che non gli dà pace. E lui non se la dà, come testimonia l'amaro messaggio postato su Instagram: "Il destino è crudele, a volte. Sembrava fosse vicino il mio rientro in campo, invece eccomi di nuovo a parlare di uno stop. Faccio fatica a sorridere e a trovare le parole ma è già ora di cercare le forze per riprendere il cammino. E sì, ci tengo a ringraziare tutti. Di cuore. Leo”.