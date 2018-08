Le ali le allarga solo per esultare, per volare basta il suo stacco. "È l'ultimo della sua stirpe, c'è chi pensa sia un mito, c'è chi pensa sia il prescelto..." si raccontava nel film "L'ultimo dominatore dell'aria". E in effetti, Leonardo Pavoletti è uno degli ultimi difensori di due elementi fondamentali, uno della Terra e l'altro del Pallone: l'aria e il colpo di testa. Dominatore dell'aria e dominatore dell'area di rigore quando la palla vola, il numero 30 del Cagliari ieri ha dato ulteriore prova del suo status di mito: due gol, entrambi di testa, entrambi camminando in cielo.



TOP TRE IN EUROPA - Il primo rimanendo fermo in cielo, dominando l'elemento, come se conoscesse ogni minimo segreto dell'aria; il secondo entrando come un treno e spaccando in due l'area di rigore, dimostrando una conoscenza del colpo di testa in tutte le sue componenti (e il tempismo è sicuramente la più importante): sono i primi due in campionato; e sono 17, solo di testa, dal 2014. E' il terzo attaccante in Europa per gol fatti di testa negli ultimi 4 anni nei top 5 campionati europei. Chi c'è prima di lui? Al secondo posto Olivier Giroud con 21, al primo Cristiano Ronaldo con 29.



SFIDA IN SERIE A - Due dei migliori in Europa nella specialità giocano in Serie A: CR7 e Pavoloso, pronti a sfidarsi in un remake live action del videogame Head Ball. Se in Europa insegue, Pavoletti in Serie A, almeno per questo inizio di stagione, comanda. La sfida tra chi vola quando c'è da andare a prendere il pallone lassù in cielo è appena partita. Non arriva il gol? Fa niente. Come dice qualcuno, male che vada avranno camminato tra le stelle...



@AngeTaglieri88