La prima vittoria della stagione arrivata nella maniera più rocambolesca possibile, rimontando uno svantaggio di tre gol a 18 minuti dal termine. Il Cagliari di Claudio Ranieri lascia l’ultimo posto in classifica dopo il 4-3 al Frosinone e prova a evitare un pronto ritorno in Serie B offerto a 1,52. Sempre senza vittorie e ora fanalino di coda la Salernitana, favorita per la retrocessione secondo gli esperti a 1,40. Si piazza tra Cagliari e Salernitana l’Empoli, battuto nettamente in casa dall’Atalanta e offerto tra 1,45 e 1,50 volte la posta. L’altra formazione senza vittorie è invece l’Udinese, capace però di pareggiare 7 delle 10 gare giocate finora in campionato. I bianconeri vedono però la retrocessione a 2,75 volte la posta, seguiti dal Verona, senza vittorie ormai dalla seconda giornata, fissato a quota 3, come il Frosinone, già a 12 punti in classifica, ma reduce dal pesante ribaltone subito in Sardegna.