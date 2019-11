Intervistato da Cronache di spogliatoio, Leonardo Pavoletti ha raccontato come si recupera da un infortunio al legamento crociato e come sta andando il lavoro di riabilitazione per tornare il prima possibile a disposizione del Cagliari.



LAVORARE - “Ai ragazzi che si sono rotti il crociato dico di non disperarsi, tirare fuori il sorriso e iniziare a lavorare. Si può e si deve tornare come prima. Sto lavorando duro tutti i giorni dal lunedì al sabato. Ho solo la domenica di riposo. Voglio tornare come prima. Sono uno che affronta le cose sempre con entusiasmo, è un’esperienza nuova, sicuramente negativa ma sto cercando di prendere i lati positivi. Faccio doppia seduta piscina e poi palestra, sto lavorando sul tono muscolare".



A 18 ANNI MI SAREI BUTTATO GIU' - Ho fatto un mese e mezzo a Innsbruck, poi un mese a Milano trovando centri di riabilitazione di livello top, direi che c’è di peggio. Ogni giorno è un’avventura nuova, esperienze che stando bene non avrei mai potuto vivere. Dico sempre che è meglio che mi sia capitato questo infortunio a 31 anni, dopo un grande campionato e con una consapevolezza di me stesso che a 18 anni non avrei avuto e avrei corso il rischio di buttarmi giù”.