Ancora Pavoletti, sempre in pieno recupero. La rovesciata del centravanti del Cagliari contro il Sassuolo permette ai sardi di centrare la terza vittoria stagionale, la seconda in rimonta oltre il novantesimo, e di uscire momentaneamente dalla zona calda, con il ritorno in Serie B ora salito a quota 2. Ultima della classe e candidata numero uno alla retrocessione è sempre la Salernitana, offerta a 1,25, seguita da Empoli a 1,60 e Verona, reduce dal terzo pari consecutivo ma senza vittorie da agosto, a 1,85. Rischia ancora l’Udinese, data in serie cadetta a 3, con il Lecce, altra formazione con una lunghissima striscia di partite senza vittorie, ma imbattuta da quattro giornate, a seguire a quota 5. Nonostante il periodo difficile e i soli tre punti di vantaggio dal terzultimo posto non rischia la retrocessione il Sassuolo, proposto a 9 volte la posta.