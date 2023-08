A sorpresa, Dimitri Payet ha scelto di vestire la maglia del Vasco da Gama dopo aver detto addio al Marsiglia. Una scelta di vita, a 36 anni, premiata dall’amore dei suoi nuovi tifosi. Erano circa 2 mila quelli che lo hanno atteso all'alba in aeroporto. Un’accoglienza che ha lasciato di stucco anche lo stesso giocatore.



MOTIVAZIONI - A RMC il francese aveva spiegato le motivazioni del suo trasferimento e della sua scelta di preferire il Brasile all’Arabia Saudita, dove pure era stato cercato. "Chi mi conosce sa che i soldi non sono stati una priorità per me per molto tempo, per questo ero così felice a Marsiglia, perché c'era l'amore. Anche per questo ho fatto questa scelta. È una scelta per il calcio e non per i soldi. Cercavo qualcosa di entusiasmante come a Marsiglia e penso che in termini di passione e calcio non avrei potuto trovare niente di meglio del Brasile e del Vasco. Sono molto felice".