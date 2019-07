La Fiorentina è ancora immobile sul mercato, trovandosi a dover risolvere tante questioni complicate, come quella legata al futuro di Federico Chiesa, che però al momento sembra accantonata, e German Pezzella, che potrebbe lasciare a sorpresa Firenze. Mentre Pradè e gli uomini di mercato viola sono alla ricerca di pedine utili per la rosa del futuro, con ancora il nodo legato al mediano da sciogliere, dalla Germania arriva una voce che potrebbe accendere altro entusiasmo,



RIBERY- Frank Ribery ha da poco lasciato il Bayern Monaco, dopo molti anni di militanza in Baviera, ed in questo momento si trova svincolato, ed è diventato il sogno proibito della squadra viola. L’esterno francese è ancora alla ricerca della squadra dove continuare la sua carriera, e secondo la Bild la Fiorentina si è molto interessata. Il ragazzo ha un contratto proibitivo per i viola, in questo momento, visto che la scorsa stagione ha guadagnato 7 milioni di euro, ma a fine carriera potrebbe ridursi sensibilmente l’ingaggio per provare una nuova avventura in un calcio nuovo, come quello italiano. Il giocatore, nonostante ricche proposte arabe e cinesi, vuole ancora giocare in Europa, e l’Eintracht Francoforte si è inserito fortemente. Come fu anche per De Rossi, Ribery non vuole giocare contro il Bayern, squadra del suo cuore, e l’Italia potrebbe essere la destinazione giusta per continuare la sua carriera. Siamo ancora nel mondo del fantamercato, ma se i viola potessero davvero riuscire ad affondare il colpo per il folletto francese, sarebbe una grande colpo anche dal punto di vista mediatico, capace di mettere in mostra il brand Fiorentina in tutto il mondo.