Dal momento in cui il presidente ha capito che ci sarebbero stati i numeri per portare il nome della Samp nella politica della Capitale, s’è buttato. Un altro mattoncino per mostrare la crescita del brand blucerchiato. E non è finita qui: perché Ferrero core de Roma – riporta “La Gazzetta dello Sport” – sta lavorando su un altro progetto, a metà fra prestigio e marketing: aprire un Sampdoria Point proprio nella Capitale. Vendere magliette e gadgets della Samp in una città che vive della rivalità fra giallorossi e biancazzurri parrebbe una follia o un’utopia. Per tutti, ma non per il Viperetta