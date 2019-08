Niklas Bendtner di nuovo in Italia. Non in Serie A, non in Serie B, ma... in Serie C. Sì, perché come scrive citynow.it, la Reggina sta pensando proprio all'ex centravanti della Juventus, visto in Italia per una stagione, la 2012/13, fatta di 9 presenze e zero gol. Cresciuto nell'Arsenal, negli ultimi anni si è diviso tra Nottingham Forest e Rosenborg, club con cui è sotto contratto sino a dicembre 2019.



Massimo Taibi, direttore sportivo del club di Luca Gallo, ci stanno provando per il classe '88. Arrivo difficile, quasi impossibile, ma la Reggina ci prova.