Il Corriere dello Sport spara alto a proposito delle strategie di mercato della Roma per la prossima stagione, in quello che rischia di essere l'ennesimo tentativo di rilancio di una squadra e di un club avviati verso una nuova rivoluzione. A partire dai dirigenti e passando per l'allenatore, fino ai calciatori chiamati a essere protagonisti del nuovo corso; a maggior ragione se i giallorossi non riuscissero a centrare in campionato un piazzamento che valga la qualificazione alla prossima Champions League, con conseguenti perdite sul fronte economico.



CAMBIO DI STRATEGIA - Il rischio principale sarebbe di cedere i pezzi pregiati della rosa per fare cassa e sistemare il bilancio e inevitabilmente tra i giocatori più ambiti della Roma oggi c'è quel Nicolò Zaniolo sul quale la Juventus e i top club europei hanno messo gli occhi da tempo. Le intenzioni del club capitolino sono sempre le stesse di sempre, ossia portare avanti un progetto imperniato sull'ex talento delle giovanili dell'Inter, ma in caso di offerta irrinunciabile ci sarebbero i soldi per rispondere con un colpo all'altezza. Per Il Corriere dello Sport, la stella della Fiorentina Federico Chiesa, contesto da Inter, Juve, Napoli e diverse formazioni stranieri, diventerebbe la priorità della nuova Roma. I 70-80 milioni di euro di valutazione spaventano, ma con una cessione importante come quella di Zaniolo quella che oggi è una suggestione potrebbe diventare qualcos'altro.