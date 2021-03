L'idea c'è. Non è semplice da realizzare, ma il Tottenham ci sta davvero provando per Paulo Dybala. Nonostante il no incassato nell'estate del 2019. D'altronde Paulo è sul mercato e ora valuta, senza troppi entusiasmi, l'ipotesi Premier. Con il Tottenham che può affondare il colpo in maniera più definita non essendoci più quel problema legato ai diritti di immagine di Dybala, un fattore determinante nel non riuscire ad avanzare una proposta che potesse convincere la Joya a cambiare idea. Basterà? La Juve lo spera...