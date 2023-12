L'Atletico Madrid ha pareggiato 3-3 contro il Getafe in casa nella gara valida per la 18esima giornata de La Liga. I prossimi avversari dell'Inter agli ottavi di finale di Champions League si sono ritrovati presto in 10 contro 11 per l'espulsione di Savic, ma non hanno battuto ciglio: Griezmann ha firmato il vantaggio, raggiunto dall'ex Roma Borja Mayoral, poi dentro Morata che timbra ancora in una delle sue stagioni migliori in carriera e infine, su rigore, ancora Griezmann con il gol numero 173 con la maglia biancorossa dei Colchoneros. Raggiunto un mostro sacro come Luis Aragones in testa alla classifica cannonieri all time del club. Tutto perfetto, se non che nel finale l'inferiorità numerica si fa sentire e gli avversari pareggiano con Rodriguez e ancora con Mayoral su rigore, inchiodando Simeone a 35 punti in classifica, a -9 dal Girona capolista.