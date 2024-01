Pazzesco: Costa d'Avorio-Nigeria 0-1, tra tutte le stelle decide l'ex Udinese e Salernitana Troost-Ekong

Costa d'Avorio-Nigeria, una sorta di finale anticipata della Coppa d'Africa 2024, si è svolta nel tardo pomeriggio: una parata di stelle in campo, tra giganti della nostra Serie A come Osimhen e Lookman e vecchie conoscenze del nostro campionato come Kessié e Boga. E' finita 0-1 per le Super Eagles, ma il marcatore non lo avrebbero potuto prevedere in molti.



MATCH WINNER - La gara, infatti, è stata decisa da un rigore concesso contro i padroni di casa poco prima dell'ora di gioco e trasformato non dal bomber del Napoli, ma da William Troost-Ekong, difensore che in Serie A ha vestito le maglie di Udinese e Salernitana negli ultimi anni.



LA CLASSIFICA - Nel gruppo A, adesso, guidano appunto la Nigeria e la Guinea Equatoriale, che hanno pareggiato lo scontro diretto all'esordio e adesso hanno scavalcato gli ivoriani, fermi a 3 punti dopo la vittoria contro la Guinea-Bissau all'esordio.



Nigeria 4

Guinea Equatoriale 4

Costa d'Avorio 3

Guinea Bissau 0.