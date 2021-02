Epilogo clamoroso per il campionato brasiliano. A trionfare, alla fine, è stato Il Flamengo, campione per il secondo anno consecutivo e per l’ottava volta in assoluto. Un successo arrivato al termine di una giornata a dir poco imprevedibile.



Il Flamengo, che arrivava all’ultimo turno del Brasileirao a +2 sull’Internacional (battuto 2-1 nello scontro diretto del 21 febbraio), ha perso 2-1 contro il San Paolo, che giocava per la qualificazione alla Copa Libertadores. All’Internacional serviva una vittoria, ma è arrivato solo un pareggio per 0-0 con il Corinthians. Col brivido: al triplice fischio della sfida del Flamengo l’Internazionale continuava ad andare all’assalto della porta del Corinthians. Al 97’ arriva il gol vittoria di Edenilson: titolo in mano per qualche secondo, prima che l’arbitro annulli la rete per fuorigioco. Consegnando il Brasileirao al Flamengo.



I giocatori rossoneri erano fermi in campo, con i telefonini in mano, a vedere gli ultimi minuti della partita dei rivali. Prima dell’esplosione di gioia finale. Protagonista ancora una volta l’ex attaccante dell’Inter Gabigol, e con lui anche vecchie conoscenze della serie A come Mauricio Isla, Gerson, Diego. In panchina prima vittoria da allenatore per Rogerio Ceni.