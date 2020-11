Intervista a La Gazzetta dello Sport di Giampaolo Pazzini: "Faccio il corso da direttore sportivo, così come l’Uefa Pro da allenatore: cercherò di capire la strada migliore. Ho smesso perché era essenziale che fossi io a decidere. E poi il fisico cambia per tutti, tranne per Ibra. Gli allenatori che ricordo? Mandorlini mi ha fatto esordire. E anche Mazzarri e Delneri. Mi sono trovato benissimo con Allegri, il numero uno. E’ andata bene anche con Leonardo all’Inter e con Juric".



SCUDETTO - "Sulla carta vedo favorite Juve e Inter. Il Milan lo metto come possibile outside".



IBRAHIMOVIC - "E’ un marziano, anche se a differenza mia sbaglia i rigori. Sarebbe da clonare"



FIORENTINA - "Serve tempo. Vedo club che passano in mani estere, ma io sono un nostalgico: mi piacerebbe ancora il calcio dei Berlusconi, Moratti e Della Valle".