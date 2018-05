Alla soglia dei 34 anni, per Giampaolo Pazzini sembra essere arrivato il momento di cambiare aria. A eccezione della stagione in Serie B, l'attaccante ha faticato ad affermarsi ad alti livelli con la maglia dell'Hellas Verona, anche a causa di infortuni e incomprensioni con gli allenatori che si sono avvicendati, tanto da lasciare il Veneto a gennaio per accasarsi, in prestito, al Levante, dove ha disputato 8 gare segnando una rete.



OFFERTE - Legato ai gialloblù fino al 2020, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com potrebbero arrivare delle offerte dal Messico. Un intermediario sta lavorando per proporre il profilo a Pachuca e Monterrey: manca la risposta dell'Hellas Verona, società proprietaria del cartellino. I primi contatti sono stati avviati: Pazzini sbarca in Sudamerica?