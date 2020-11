Giampaolo Pazzini, ex attaccante, tra le altre, di Samp, Inter e Milan, ha dato l'addio al calcio e si racconta a Sky Sport: "Premier? Sì ho avuto qualche possibilità, però il trasferimento non si è mai concretizzato. Quando c'era l'opportunità ero alla Sampdoria, poi all’Inter, poi al Milan. È capitato in quegli anni lì. Poi sono andato nel campionato spagnolo, forse non proprio adatto alle caratteristiche. Ho sempre avuto una buona elevazione, di stare quell'attimo in più, cercavo di conoscere benissimo i miei compagni, il modo di calciare, la forza, da che zona di campo sarebbe piaciuto"