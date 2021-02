Nel 1975 la Roma giocò in assoluto la sua prima partita di Coppa Uefa contro i bulgari del Dunav Rose. In quella squadra, fresca del sorpasso storico sulla Lazio grazie al gol di Prati nel derby, c’erano due difensori che facevano le fiamme ed erano cresciuti a Roma.da Palestrina che in maglia giallorossa ha disputato 152 partite. Ecco le sue parole per l'inserto il Cuoio sul Corriere dello Sport sulla Roma che si appresta a sfidare il Braga, e non solo.Diciamo che tutti me lo ricordano in questi 40 anni. Sembra che ho fatto solo quel cross lì e gli amici mi ci prendono pure in giro! A parte gli scherzi è un evento indelebile in una partita storica. Diciamo che ho lasciato una traccia nella storia della Roma va’C’era un’emozione incredibile perché fino ad allora la Roma aveva disputato giusto il torneo italo-inglese oltre alla Coppa delle Fiere. Anche chi in quella rosa chi aveva già giocato le coppe europee era molto emozionato. In quella competizione c’erano grandi club, non è come l’attuale Europa League. Era quasi una seconda ChampionsChe ha fatto fuori pure il Milan ai quarti e perso col Liverpool in finale. Era una grande squadra che ha vinto sia all’andata che al ritorno. Eppure tutti ci dicevano: ma che siete usciti con operai che lavorano il carbone nelle miniere? Ricordo una trasferta bellissima, siamo andati anche a visitare il museo di Van Gogh. Oggi i giocatori li rinchiudono in cameraCi vorrebbe il pallottoliere oggi per segnare i gol. Non saprei dirti chi era più forte, avevano un fiuto del gol incredibile, sentivano la porta anche a occhi chiusi. Io li devo ringraziare perché nelle partitelle del giovedì li affrontavo e ci riempivamo di botte. Imparavo tanto perché una volta che marcavi Prati o Pruzzo poi potevi marcare chiunqueOgni partita era una battaglia, io marcavo sempre le seconde punte perché ero rapido. Ho affrontato Chiarugi, Pascucci e Garlaschelli nei derby. Quello che mi ha fatto più dannare però era Bettega. Non era solo forte tecnicamente e fisicamente, ma era intelligentissimoDa una parte brutto perché soprattutto con Pallotta è mancata la figura di un presidente presente, facile farlo in quel modo senza mettere piede a Trigoria. Da una parte bello perché compensano l’assenza di personalità italiane che evidentemente non ci sonoDue maestri, ma senza dubbio Liedholm è stato decisivo. Appena arrivò mi lasciò in panchina le prime tre partite e alla quarta nemmeno mi convocò. Mi disse che ero fortissimo ma non davo il massimo. Aveva ragione, da quel giorno non sono più uscito dal campo. Io e Rocca ci allenavamo 4 ore al giorno, due in più degli altri. Noi tre abbiamo passato insieme pure una vacanza nella tenuta di Liedholm, ci faceva abbracciare gli alberi per scaricare le energie negativeNessuno, non scherziamo. Oggi tutti si incazzano in campo, fanno le sceneggiate e sembrano duri. Liedholm davanti alle telecamere aveva un aplomb invidiabile, poi però ci attaccava al muro nello spogliatoio. Una volta prese Cordova per il cravattino dopo un brutto intervento a Rocca. Ancora trema quel muro. Aveva la giusta via di mezzo: sapeva ridere, scherzare ma sapeva anche arrabbiarsi.Ti blocco subito, non c’è nessun però. Fonseca sta tirando fuori da questa squadra ben più di quanto vale davvero. Ha rivalutato giocatori come Spinazzola e Karsdorp, ha fatto crescere Villar e si ritrova con due centrali come Ibanez e Kumbulla che non sono ancora da grande squadra. La Roma è piena di punti interrogativi, ha giocatori che non hanno carattere come dimostrano gli autoelogi dopo la Juve. Eppure Fonseca l’ha portata al terzo posto e ai sedicesimi di Europa. Non mi stupirei di vederla al secondo posto a fine campionato, a quel punto chi può più criticare Fonseca?Sinceramente no, forse sono più preparati tecnicamente ma in marcatura ero più bravo di tutti i centrali di oggi. E anche come velocità e personalità non credo proprio di essere stato inferiore