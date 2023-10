La nuova edizione di Pechino Express, il reality show targato Sky che mette in competizione 8 coppie che sono impegnate in un viaggio oltre confine è pronto a ripartire con l'edizione 2024 che sarà incentrata sulla "Rotta del dragone" fra Laos, Vietnam e Sri Lanka e che vedrà tantissimi legami con il mondo del calcio.



Il più importante è la partecipazione di Fabio Caressa insieme alla figlia Eleonora (Padre e Figlia), ma non solo perché in gara ci saranno la nota tifosa interista e storica ex del dirigente del Monza Paolo Berlusconi Maddalena Corvaglia, in coppia con Barbara Petrillo moglie dell'ex difensore del Napoli, Fabiano Santacroce. Insieme a loro anche le bellissime Antonella Fiordelisi, divenuta celebre per l'Higuain gate che sarà in coppia con Estefania Bernal, modella argentina ribattezzata "la nuova Belen" con diversi gossip con calciatori di Serie A fin dai tempi dell'esperienza con l'Isola dei Famosi.



Ecco tutte le coppie e altre foto delle protagoniste in gara.