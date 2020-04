Laquest'estate ha ritrovato un suo fuoriclasse. Non sul campo, ma in dirigenza perchè gran parte delle fortune recenti del club blucerchiato sono arrivate grazie all'operazione di scouting di Riccardo. Dopo un'esperienza non esaltante a Empoli, il talentuoso scout blucerchiato è tornato nella 'sua' Samp: "Esistono poi delle contingenze e ritengo che cambiare possa servire a crescere. Ragiono spesso di pancia e questo ha pro e contro" conferma. La metodologia di Pecini è molto chiara: "Non ci muoviamo su segnalazione degli agenti. Cerchiamo di individuare tornei dove il marchio Sampdoria possa creare appeal. Sono fondamentali le risultanze sul settore giovanile. Dopo la pianificazione andiamo sui campi.. In questo modo abbassiamo la percentuale di errore. L’allenatore conta relativamente, un buon giocatore può non rientrare nei canoni del tecnico. Per questo le società migliori come Barcellona, Ajax, Red Bull e Dinamo Zagabria sono quelle con un progetto duraturo".Su quali mercati si muoverà la Sampdoria per il futuro? "ma si trovano talenti non ancora sbocciati e accessibili. Abbiamo sette scout per la prima squadra in Italia e tre residenti all’estero. Lo straniero ha più mercati di riferimento in uscita e permette una maggior differenziazione nel percorso di formazione" ha dichiarato a La Repubblica.Quali sono le qualità che ricerca Pecini? "Bisogna conoscere leoltre al bagaglio tecnico. Abitudini personali, attitudini, dedizione al lavoro, intelligenza.Nella scelta, ovviamente, c’è sempre il motivo tecnico, mentale e culturale. Quello finanziario è alla base di tutti i ragionamenti"Oltretutto, il dirigente ha avuto un'ispirazione molto particolare: "Mio papà è stato un pioniere di questo lavoro, lo seguivo sui campi di tutte le categorie, da Avezzano fino a San Siro" racconta ancora. "La passione era nel dna e, mentre studiavo, ho avuto la fortuna di iniziare a collaborare con il Parma".