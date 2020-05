L'ex Procuratore Federale Giuseppe Pecoraro ha acceso una nuova polemica su Inter-Juve del 2018, il match vinto dai bianconeri per 3-2 allo scadere e segnato dalle polemiche per il mancato secondo giallo a Miralem Pjanic. "​Io non credo che avremmo trovato prove di malafede e chiesi all'Aia prima e poi alla Lega, ai soli fini conoscitivi, i dialoghi audio-video tra Var e arbitro di quella partita - ha dichiarato a Il Mattino -. Insistetti: 'Fateceli consultare, altrimenti che Procura federale siamo?' Ce li diedero solo a inizio campionato successivo. Ma lì ci fu la sorpresa: Apriamo il file e l'unico episodio in cui non c'è audio registrato era quello che ci interessava, tra Orsato e il Var che aveva portato alla mancata espulsione di Pjanic. Il motivo? Mi dissero che non c'era e basta. C'è bisogno di maggior trasparenza".