Pedri, centrocampista del Barcellona, intervistato da GQ Hype, ha esaltato il rendimento dei blaugrana in questa stagione: "Abbiamo vinto La Liga 4 giornate prima che finisse, è successo in maniera molto più comoda che in altre occasioni. Ed è vero che la gente lo scredita per i punti di vantaggio che abbiamo, ma se abbiamo quei punti è merito nostro perché non abbiamo lasciato punti quando gli altri li hanno lasciati. E questo alla fine fa la differenza".



Lo spagnolo ha poi parlato dei giocatori da cui trae ispirazione: "Beh, di Bellingham per esempio guardo le partite. Imparo da Gavi poi, che non dà mai un pallone per perso. Mi piace molto anche Gabri Veiga che sta esplodendo. Si impara da tutti".