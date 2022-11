Marco Asensio è emerso dalla sfida tra Spagna e Costa Rica, con un'ottima prestazione che ha riportato l'attenzione sulla sua situazione contrattuale. Come riportato da COPE, di lui ha parlato il compagno di nazionale Pedri, con riferimento al suo possibile futuro al Barcellona. "Vedremo cosa succederà con il suo contratto, ma credo che tutti i giocatori forti debbano giocare al Barcellona" ha dichiarato il centrocampista, alludendo al fatto che un arrivo di Asensio al Camp Nou sarebbe molto gradito. L'attaccante del Real Madrid è in scadenza di contratto a giugno 2023 e non ha ancora trovato un accordo per rinnovare con i Blancos.