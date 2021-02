Intervenuto all'interno del Match Program di Roma-Udinese, Pedro ha spiegato la scelta di indossare il giallorosso: "Ho scelto la Roma perché avevo voglia di provare un altro campionato, di giocare in un altro Paese, conoscere un'altra cultura e un'altra lingua. Sono contento della scelta fatta per diversi motivi. Un altro motivo è il fatto che è tanto tempo che la squadra non vince. Spero che assieme ai compagni potremo competere, come stiamo facendo ora, per vincere qualche titolo. Sarebbe molto positivo per questo club".