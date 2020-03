Una volta il 'parametro zero' era all'ordine del giorno, in casa. Adriano, a inizio millennio, regalò adprima epoi, diversi giocatori di qualità ed esperienza europea senza sborsare neanche un euro di cartellino: Jon Dahlsolo per citarne alcuni. Il brasiliano arrivato dale il centravanti prelevato dall'Inter non brillarono, assolutamente, come tanti altri non citati in precedenza:. Lista lunga, fatta di nomi importanti. Lista, quella degli svincolati, o prossimi allo svincolo, che sembra essere sparita da casa Milan.. L'eccezione è stata fatta per Zlatan, 39 anni, libero dai, corteggiato da Boban e Maldini e subito fattore determinante per i rossoneri. Lo svedese è stata la dimostrazione che giocatori anche in là con l'età possono essere utili per far crescere i giovani e di conseguenza aumentarne il valore, lo abbiamo scritto più volte. Ibra al Milan, ma anche, non andando a prendere come esempioe soci della Juventus, che hanno ingaggi monstre,alla, guida e leader prima dell'infortunio. E il mercato, ora, regalerebbe due profili da Milan, per un Milan che vuole crescere.- Verticali e veloci, sempre pronti a sacrificarsi per il bene della squadra ovunque hanno giocato: José Maria, in scadenza di contratto con, sono profili che possono fare al caso del Milan che verrà, anche per questioni economiche, non solo tecniche. Eppure, il Milan, guarda altrove, a giovani di belle speranze, dimenticandosi di quelli che possono portare qualcosa nell'immediato. A costo zero.@AngeTaglieri88